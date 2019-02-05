"Победа" определила правила провоза ручной клади

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Авиакомпания "Победа" предложила своим пассажирам два варианта провоза ручной клади на борту, сообщает пресс-служба перевозчика.

С 18 февраля 2019 года на рейсах "Победы" разрешается провоз в салоне самолета одного места ручной клади весом не более десяти килограммов и габаритами 36×30×4 сантиметров.

Согласно Федеральным авиационным правилам к провозу также допускаются:

дамская сумка или портфель, или рюкзак габаритами 36×30×23 сантиметров,

букет цветов,

верхняя одежда,

лекарства,

питание для ребенка в полете,

один костюм в портпледе,

детская люлька при перевозке ребенка,

используемые костыли,

трость,

ходунки,

роллаторы,

складное кресло-коляска,

товары из магазинов duty free габаритами не более 10×10×5 сантиметров.

Пассажиры могут выбрать и второй вариант и взять в салон любое количество мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных производителем воздушных судов — компанией Boeing - габаритов 36×30×27 сантиметров.

В перевозчике из-за полной загрузки рейсов по-прежнему отсутствует возможность провоза платной ручной клади: все место в салоне самолета распределяется исключительно для бесплатной ручной клади.