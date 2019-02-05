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"Победа" определила правила провоза ручной клади

© Sputnik / Максим Блинов
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Лоукостер изменил правила провоза ручной клади, чтобы исполнить решение Верховного суда России.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Авиакомпания "Победа" предложила своим пассажирам два варианта провоза ручной клади на борту, сообщает пресс-служба перевозчика.

С 18 февраля 2019 года на рейсах "Победы" разрешается провоз в салоне самолета одного места ручной клади весом не более десяти килограммов и габаритами 36×30×4 сантиметров.

Согласно Федеральным авиационным правилам к провозу также допускаются: 

  • дамская сумка или портфель, или рюкзак габаритами 36×30×23 сантиметров,
  • букет цветов,
  • верхняя одежда,
  • лекарства,
  • питание для ребенка в полете,
  • один костюм в портпледе,
  • детская люлька при перевозке ребенка,
  • используемые костыли,
  • трость,
  • ходунки,
  • роллаторы,
  • складное кресло-коляска,
  • товары из магазинов duty free габаритами не более 10×10×5 сантиметров.

Пассажиры могут выбрать и второй вариант и взять в салон любое количество мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных производителем воздушных судов — компанией Boeing - габаритов 36×30×27 сантиметров.

В перевозчике из-за полной загрузки рейсов по-прежнему отсутствует возможность провоза платной ручной клади: все место в салоне самолета распределяется исключительно для бесплатной ручной клади.

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