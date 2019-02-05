"Победа" определила правила провоза ручной клади

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Авиакомпания "Победа" предложила своим пассажирам два варианта провоза ручной клади на борту, сообщает пресс-служба перевозчика.
С 18 февраля 2019 года на рейсах "Победы" разрешается провоз в салоне самолета одного места ручной клади весом не более десяти килограммов и габаритами 36×30×4 сантиметров.
Согласно Федеральным авиационным правилам к провозу также допускаются:
- дамская сумка или портфель, или рюкзак габаритами 36×30×23 сантиметров,
- букет цветов,
- верхняя одежда,
- лекарства,
- питание для ребенка в полете,
- один костюм в портпледе,
- детская люлька при перевозке ребенка,
- используемые костыли,
- трость,
- ходунки,
- роллаторы,
- складное кресло-коляска,
- товары из магазинов duty free габаритами не более 10×10×5 сантиметров.
Пассажиры могут выбрать и второй вариант и взять в салон любое количество мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных производителем воздушных судов — компанией Boeing - габаритов 36×30×27 сантиметров.
В перевозчике из-за полной загрузки рейсов по-прежнему отсутствует возможность провоза платной ручной клади: все место в салоне самолета распределяется исключительно для бесплатной ручной клади.