Девяносто девять объектов "заминировали" в Москве

Очередная волна сообщений о "минировании" административных зданий и социальных объектов прокатилась по России в январе, затронув территорию от Дальнего Востока до Центральной России.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Около 160 торговых центров, школ и других объектов проверяют в Москве и регионах Центральной России после волны анонимных звонков "телефонных террористов", эвакуированы почти 40 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

"Звонки с угрозами "минирования" поступили в 99 объектов в Москве и 61 объект в Московской области и пяти субъектах Центрального федерального округа", — сказал представитель экстренных служб.

Счет эвакуированных по ложным звонкам в январе этого идет на тысячи. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.

Похожая ситуация наблюдалась более года назад. Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.