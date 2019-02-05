19:43 05 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.57
  • EUR74.91
Поиск

Девяносто девять объектов "заминировали" в Москве

CC0
Новости
Получить короткую ссылку
21 0 0

Очередная волна сообщений о "минировании" административных зданий и социальных объектов прокатилась по России в январе, затронув территорию от Дальнего Востока до Центральной России.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Около 160 торговых центров, школ и других объектов проверяют в Москве и регионах Центральной России после волны анонимных звонков "телефонных террористов", эвакуированы почти 40 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

CC0 / Gilles Lambert
Школы и больницы Кубани получили ложные сообщения о минировании

"Звонки с угрозами "минирования" поступили в 99 объектов в Москве и 61 объект в Московской области и пяти субъектах Центрального федерального округа", — сказал представитель экстренных служб.

Счет эвакуированных по ложным звонкам в январе этого идет на тысячи. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.

Похожая ситуация наблюдалась более года назад. Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Иранский ковер, молдавский пастух: лучшие снимки Sony World Photography Awards 2019
Мама Бэй: эколог помогает выжить осиротевшим диким животным в Зимбабве
Как менялась цена на хлеб в Абхазии
Динамика цен на хлеб в Абхазии: цифры за 15 лет

Соцсети

Sputnikabkhazia