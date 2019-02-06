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Страны НАТО приняли Северную Македонию в альянс

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Страна официально начнет участвовать в работе институтов Североатлантического альянса, но на данном этапе в качестве приглашенного члена.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Страны-участницы НАТО подписали в среду в штаб-квартире в Брюсселе протокол о вступлении Северной Македонии в альянс, сообщает РИА Новости.

Северная Македония станет 30 членом НАТО после того, как все 29 стран ратифицируют протокол.

"Подписание протокола открывает процесс ратификации, и надеюсь, что он пройдет быстро и мы сможем приветствовать нового 30-го члена НАТО. Пока же страна начнет участвовать в заседаниях как приглашенная", — сказал в среду на церемонии генсек альянса Йенс Столтенберг.

Акции протеста в Македонии
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Спор Греции и Македонии о названии бывшей югославской республики

Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров собирается в ближайшее время посетить столицы союзников в связи с процедурой ратификации. Дмитров назвал вступление в НАТО "пересечением линии уверенности" для его страны.

Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Согласно документу, республика должна изменить название на "Северную Македонию". Договор был вынесен на референдум в Македонии 30 сентября, однако он фактически провалился: к урнам для голосования пришли около 37% избирателей при пороге явки в 50%. Этот договор ратифицировали парламенты Македонии и Греции.

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