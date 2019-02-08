Ученые обнаружили самую древнюю раковую опухоль у "дедушки всех черепах"

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Ученые из Германии обнаружили древнейшие останки с признаками рака. "Больным" был предок современных черепах, пишет портал МИР24.

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Рак поразил бедро животного, и судя по исследованиям с помощью мощнейших микроскопов и сканеров, был очень агрессивным.

Специалисты установили, что древняя опухоль соответствует хорошо известной современным врачам остеосаркоме, распространенному виду рака костей, который поражает в основном подростков и молодых людей.

Вид, у которого было обнаружено смертельное заболевание, получил название Pappochelys rosinae, что можно перевести как "дедушка всех черепах".

У особи было широкое тело и небольшой череп, а длина вместе с хвостом составляла всего около двадцати сантиметров.

Черепахи – одни из самых древних обитателей планеты. Их предки жили еще в триасовом периоде (251-201 миллионов лет назад), когда на Земле только начали появляться первые динозавры.

Открытие позволяет сделать вывод, что если современный образ жизни увеличил количество случаев заболевания раком, но предрасположенность к раку уходит далеко вглубь эволюционной истории.

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Интересно, что современные черепахи болеют раком лишь в исключительных случаях. Анализ генома Одинокого Джорджа (особи, которая прожила около ста лет) показал – в ДНК пресмыкающихся заложены усовершенствованные механизмы защиты от этого заболевания, а также многих других вирусов, грибков и бактериальных инфекций. Возможно, черепахи смогли выработать их в ходе эволюции.