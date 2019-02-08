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Арест Кирилла Вышинского продлили на два месяца

© Sputnik / Стрингер
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (122)
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Защита журналиста Кирилла Вышинского собирается подать апелляцию на это решение.

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 8 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.

"Продлили до 8 апреля 2019 года", — сказал Долманский.

Жалобу на содержание Вышинского под арестом также рассмотрит Верховный суд Украины 20 марта. Ожидается, что Вышинского доставят в Киев для участия в заседании.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (122)


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