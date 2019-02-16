Обрушились перекрытия в петербургском университете

Из здания эвакуированы 60 человек. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Их количество, состояние, а также все прочие подробности происшествия уточняются.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. С пятого по второй этажи в пятиэтажном здании в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"На улице Ломоносова в доме №9 произошло обрушение плит перекрытия с пятого по второй этажи в пятиэтажном здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО (национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики)", — сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь обрушения составила порядка 150 квадратных метров. Из здания эвакуированы, по предварительным данным, 60 человек.

Предварительной причиной называют нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

По данным МЧС РФ, к ликвидация последствий обрушения в настоящее время привлечены 54 человека и 14 единиц техники.