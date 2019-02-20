К 8 Марта готовы: ежедневно в Россию из Абхазии вывозят до полутора тонн мимозы

На сегодняшний день через российско-абхазскую границу уже прошло более 10, 6 тонн мимозы, только за последние выходные было оформлено около 3 135 килограммов цветов.

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Сезон мимозы начался в этом году раньше обычного, сочинские таможенники оформляют в сутки до 1,5 тонн цветов, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

© Sputnik Леон Гуния Из Абхазии с любовью: что мы знаем о мимозе

Первые партии мимозы направились в Россию уже после 7 февраля. Пресс-служба отмечает, что к главному женскому празднику, 8 Марта, все регионы России получат любимые "золотые" букеты.

В отношении партий, перевозимых в коммерческих целях, применяется периодическое декларирование, что вместе с использованием инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК) позволяет значительно ускорить прохождение таможенных процедур.

Таможенный осмотр транспортного средства с помощью МИДК помогает в считанные минуты без выгрузки и вскрытия упаковок товара идентифицировать груз в целях исключения посторонних вложений, запрещенных предметов. Это особенно важно при досмотре герметичных упаковок с нежными и хрупкими цветами мимозы.

Таможенники прогнозируют в этом году оформление около 100 тонн мимозы. В 2018 году из Абхазии в Россию было ввезено более 90 тонн мимозы.