Россияне, возможно, смогут передавать пенсии по наследству

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Госдума России рассмотрит внесение изменений в закон о страховых пенсиях, сообщает Прайм со ссылкой на "Российскую газету".

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Инициатива предусматривает гарантии для российского гражданина, который уплачивал в течение жизни страховые пенсионные взносы, на их возврат со стороны государства - либо в виде страховой пенсии, либо в виде выплат наследникам.

Депутаты предлагают на законодательном уровне закрепить право наследования страховой пенсии, установив "гарантированный период получения страховой пенсии по старости".

Формула расчета гарантированного периода, в течение которого гражданин или его наследник будут иметь гарантии получения страховой пенсии, - ожидаемая продолжительность жизни в стране плюс пять лет.

Отмечается, что ожидаемая продолжительность жизни может корректироваться.