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Патрульный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon

Американский самолет провел разведку у берегов России в Черном море

© Foto / Airman 1st Class Tiffany Emery
Новости
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​В последнее время иностранные самолеты-разведчики, в частности, американские, часто замечают у российских границ, в том числе вблизи Крыма.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon провел разведку над российской территорией, над побережьем Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Как сообщил PlaneRadar, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США (LD-764 VP-26) с бортовым номером 168764 вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла. Сначала он был замечен в воздушном пространстве Болгарии, после чего совершил разведывательный полет в акватории Черного моря, и в 19:05 самолет направился на базу.

 

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