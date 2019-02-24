Американский самолет провел разведку у берегов России в Черном море

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon провел разведку над российской территорией, над побережьем Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Как сообщил PlaneRadar, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США (LD-764 VP-26) с бортовым номером 168764 вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла. Сначала он был замечен в воздушном пространстве Болгарии, после чего совершил разведывательный полет в акватории Черного моря, и в 19:05 самолет направился на базу.
14:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 23 февраля 2019 г.
Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США🇺🇸 (LD-764 VP-26), с бортовым номером 168764, взлетевший с авиабазы Sigonella🇮🇹, в воздушном пространстве Болгарии🇧🇬#USNAVY #Poseidon #P8A pic.twitter.com/jiOwIB54V5