Экс-адвокат президента США не подтвердил сговор Трампа с Россией

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что не может подтвердить "сговор Трампа с Россией".
"Поднимались вопросы о том, знаю ли я какие-либо прямые данные о том, что господин Трамп или его штаб сговаривались с Россией. Я хочу ясно сказать, что я такого не знаю. Но у меня есть подозрения", - сказал Коэн на слушаниях в надзорном комитете палаты представителей.
По его словам, он подозревает, что Трамп знал заранее об утечке документов Демократической партии через сайт WikiLeaks и о встрече участников предвыборного штаба с юристом Натальей Весельницкой. Коэн заявил, что советник штаба Роджер Стоун обсуждал в его присутствии с Трампом свои контакты с Джулианом Ассанжем, а сын Трампа Дональд-младший обсуждал с отцом некую встречу, которая, как предполагает Коэн, была встречей с Весельницкой.
Также экс-адвокат президента Майкл Коэн назвал президента расистом и мошенником и заявил, что дает показания в конгрессе, чтобы защититься от угроз Трампа.
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"Я даю показания, чтобы обеспечить защиту моей семьи от угроз президента", - сказал Коэн на слушаниях в надзорном комитете палаты представителей.
Он добавил, что ему стыдно за работу на Трампа и участие в его делах.
"Он расист, мошенник и жулик", - сказал Коэн о Трампе.
Коэн ранее признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний. Он признал, что был посредником при выплатах за молчание, которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря он был приговорен к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства.
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Ожидается, что он начнет отбывать наказание 6 марта.