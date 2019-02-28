Русофобские потуги: Песков оценил проект Конгресса по раскрытию доходов Путина

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. "Русофобскими потугами", к которым вряд ли стоит серьезно относиться, назвал инициативу американских законодателей пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

© AFP 2019 / Nicholas Kamm Конгресс США разработал законопроект, требующий раскрыть доходы Путина

"Вряд ли президент в курсе такой инициативы. Безусловно, он, если будет соответствующее сообщение СМИ читать в дайджестах, ознакомится и с этой информацией. Но в целом мы же видим, что в последнее время законодатели Соединенных Штатов Америки предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц. Честно говоря, то ли своих забот у них мало? Но, тем не менее, видимо, они в этом видят свою работу", - сказал Песков журналистам в четверг.

Проект также содержит указание на "наиболее значимых и высокопоставленных" иностранных политиков и бизнесменов в России из окружения Путина.

"Но вряд ли стоит к этому относиться серьезно. Скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией", - добавил он.

В палате представителей Конгресса США подготовлен законопроект, в котором в том числе содержится требование к американской разведке представить данные о "предполагаемом состоянии и известных источниках доходов Путина и членов его семьи, включая активы, финансовые вложения, банковские счета".