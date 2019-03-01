Штормовое преудпреждение объявлено в Сочи

Спасатели просят жителей Сочи и гостей курорта быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности и воздержаться от выходов в горы.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы схода снежных лавин в горах выше одной тысячи метров до вечера субботы 2 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

В Краснодарском крае с пятницы до понедельника действует экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин в горах выше 1,5 тысячи метров.

Экстренное предупреждение также объявлено из-за сильных дождей, снегопадов, налипания мокрого снега, ветра, штормов и гололеда на юге Краснодарского края. В горном поселке Кепша в Сочи введен режим ЧС из-за угрозы подтоплений.

Штормовое предупреждение уже объявляли в Сочи в начале этой недели.

Спасатели просят жителей Сочи и гостей курорта быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности и воздержаться от выходов в горы.

В январе этого года в результате схода лавины на горном курорте Красной поляны в Сочи погибли два человека.