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Участники третьего сезона шоу Ты-Супер!

Новых участников проекта "Ты супер!" пригласили на конкурс четвертого сезона

© Sputnik / Евгения Новоженина
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Темы:
Ты супер! Суперсезон (15)
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Третий сезон вокального проекта "Ты супер!" телеканала НТВ стартует в воскресенье 10 марта.

СУХУМ, 4 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Все новые участники проекта "Ты супер!" приглашены на конкурс четвертого сезона этого телевизионного проекта, сказал во время видеомоста Москва-Минск-Кишинев-Сухум Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн в понедельник 4 марта.

"Мы никого не бросаем. Да, в этом году участвуют дети с первого и второго сезона тоже, но все новые участники автоматически, вне зависимости от того, проходят они в следующий тур или нет, сразу получили приглашения в следующий сезон проекта "Ты супер!", - отметил Вайнштейн.

Третий сезон вокального проекта телеканала НТВ стартует в воскресенье 10 марта. За два года существования проекта "Ты супер!" в нем приняли участие более 300 детей из 18 стран. В третьем сезоне на сцену выйдут 57 участников из десяти стран.

Темы:
Ты супер! Суперсезон (15)

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