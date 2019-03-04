Новых участников проекта "Ты супер!" пригласили на конкурс четвертого сезона

СУХУМ, 4 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Все новые участники проекта "Ты супер!" приглашены на конкурс четвертого сезона этого телевизионного проекта, сказал во время видеомоста Москва-Минск-Кишинев-Сухум Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн в понедельник 4 марта.

"Мы никого не бросаем. Да, в этом году участвуют дети с первого и второго сезона тоже, но все новые участники автоматически, вне зависимости от того, проходят они в следующий тур или нет, сразу получили приглашения в следующий сезон проекта "Ты супер!", - отметил Вайнштейн.

Третий сезон вокального проекта телеканала НТВ стартует в воскресенье 10 марта. За два года существования проекта "Ты супер!" в нем приняли участие более 300 детей из 18 стран. В третьем сезоне на сцену выйдут 57 участников из десяти стран.