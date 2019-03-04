США продлили санкции против России на год

Уточняется, что антироссийские санкции продолжат свое действие после 6 марта в течение одного года.

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Президент США Дональд Трамп решил продлить санкции против России, введеные в 2014 году из-за ситуации на Украине, на год, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

© REUTERS / Yuri Gripas Конгресс США обнародовал законопроект о новых санкциях против России

Речь идет о санкциях, введенных указом президента Барака Обамы 6 марта 2014 года.

"Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, и способствуют незаконному присвоению ее активов, а действия и политика правительства РФ, включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы на Украине, по-прежнему представляют экстраординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", — говорится в письме президента.

Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.