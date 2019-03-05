Пограничники пресекли незаконный перевоз 2,5 тысяч пачек сигарет из Абхазии в Россию

Только на прошлой неделе было выявлено четыре попытки перемещения табачной продукции с сокрытием.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали на российско-абхазской границе автомобиль марки "Mercedes – Benz Viano" с тайниками, сообщает пресс-служба Погрануправления.

Владелец авто сделал из двух металлических коробок тайники, в которых пытался незаконно провезти более 2,5 тысяч пачек сигарет российского производства, средняя рыночная стоимость которых составила более 100 тысяч рублей.

После обнаружения незаконной продукции Mercedes вывели из потока машин и провели углубленный досмотр. Других нарушений обнаружено не было.

Табачную продукцию изъяли для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

С начала 2019 года по подобным фактам Сочинской таможней возбуждено 57 дел об административных правонарушениях. Изъято порядка 2000 блоков сигарет.

С 1 марта в России в силу вступила цифровая маркировка табачных изделий для повышения прозрачности рынка и сокращения доли контрафакта.