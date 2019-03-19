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Затопленный военный лагерь Национальной, штат Небраска, 17 марта 2019 года.

Паводок затопил штаб командования ядерным оружием США

© REUTERS / HANDOUT
Новости
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На затопленной базе располагается новейший подземный бункер, из которого осуществляется управление ядерным вооружением США.

СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион рассказал, что вследствие резкого повышения уровня воды в реках Миссури и Платт в штате Небраска затопило военную базу Оффатт, передает РИА Новости.

"Вода остается на одном уровне на протяжении 12 часов. Мы не ожидаем, что вода поднимется, однако мы готовы", - написал полковник на своей странице в Facebook.

Он отметил, что из-за подтопления было эвакуировано 20 зданий, а авиабаза сможет полностью возобновить работу только к 05:00 по местному времени.

Затопленный военный лагерь Национальной, штат Небраска, 17 марта 2019 года.
© REUTERS / HANDOUT
Затопленный военный лагерь Национальной, штат Небраска, 17 марта 2019 года.

Авиабаза Оффатт - одна из важнейших для американской армии, так как на ней, в частности, дислоцируются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые также называют "самолетами судного дня". Они предназначены для правительства и военного командования на случай начала ядерной войны, в которой будут разрушены наземные структуры.

Теги:
США


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