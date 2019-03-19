Госдуме России предложили снова перевести стрелки

С 2014 года стрелки часов в России перевели на час назад — на постоянное зимнее время.

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. С предложением вернуть сезонный перевод часов выступил депутат от "Единой России" Андрей Барышев, соответствующий законопроект внесен в Госдуму России, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что ежегодно в два часа ночи в последнее воскресенье марта стрелки часов должны переводиться на час вперед, а в три часа ночи в последнее воскресенье октября — на час назад.

Депутат подчеркнул, что перевод часов увеличит используемое светлое время суток в среднем почти на 200 часов. Это положительно отразится и на здоровье россиян, и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда.

Сезонный перевод часов отменили в России в 2011 году. В ночь на 27 марта 2011 года страна перешла на постоянное летнее время, что вызывало недовольство, так как зимой солнце вставало слишком поздно. В результате в 2014 году стрелки часов перевели на час назад — на постоянное зимнее время. Кроме того, некоторые регионы перешли в другие часовые пояса.

Абхазия с 26 октября 2014 года также перешла на зимнее время, вернувшись в часовой пояс UTC+3 вместе с московским временем.