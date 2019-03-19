Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул свой пост

До президентских выборов обязанности главы Казахстана будет исполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Нурсултан Назарбаев заявил о том, что снимает с себя полномочия президента Казахстана, в эфире республиканских телеканалов, об этом сообщает Sputnik Казахстан.

"Я принял решение сложить полномочия президента Республики Казахстан. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя. Я был удостоен великой чести стать первым президентом Независимого Казахстана", - заявил Назарбаев.

Отмечается, что Назарбаев продолжит работать в качестве председателя Совета безопасности Казахстана, председателя партии Nur Otan и члена Конституционного совета республики.