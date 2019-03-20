Причастный к терактам в составе банды Басаева Аслан Яндиев не признал вину

Экстрадированный из Словакии Аслан Яндиев обвиняется в участии в устойчивой вооруженной группе, незаконном обороте оружия и боеприпасов, двух эпизодах террористических актов и покушении на убийство двух и более лиц.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Обвиняемый в причастности к серии терактов в составе бандгруппы Шамиля Басаева во Владикавказе Аслан Яндиев не признал свою вину, сообщает РИА Новости.

"Я не могу признаваться в том, к чему не имею никакого отношения и в чем не участвовал. Мне не в чем признаваться", - сказал Яндиев в среду 20 марта во время заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде.

Он также выразил желание давать показания по делу. Суд установил, что обвиняемый имеет гражданство России, военную службу не проходил из-за статуса беженца. Проживал в Ингушетии, а затем в Словакии. Потерпевшими по делу Яндиева признаны 97 человек.

Он обвиняется в преступлениях по статьям "Участие в устойчивой вооруженной группе", "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", "Террористический акт", "Покушение на убийство двух или более лиц" Уголовного кодекса России.

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По данным следствия, с 25 декабря 2005 по 21 июля 2006 года обвиняемый совместно с другими участниками банды обстрелял подстанцию "Владикавказ-2" на окраине поселка под Владикавказом реактивными противотанковыми гранатами РПГ-26 с использованием часовых механизмов. Никто не пострадал. Также 2 февраля 2006 года Яндиев в составе банды устроил взрыв у входа в клуб игровых автоматов "Игросервис" во Владикавказе, где находилось более 15 человек, никто не пострадал.

В этот же день, по информации правоохранителей, бандиты подорвали аналогичное взрывное устройство на внешней стороне подоконника клуба игровых автоматов "Честная игра" во Владикавказе. Второе устройство было взорвано через минуту на тротуаре у выхода из клуба. В результате погибли три человека, здоровью 25 причинен вред. Помимо этого, как указывает следствие, члены банды с целью устрашения взорвали три самодельных устройства во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии, никто не пострадал, отмечал Следственный комитет.

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В 2010 году Яндиев, пытаясь скрыться от уголовного преследования, выехал за рубеж по поддельным документам. Он предпринимал попытки легализации в Швейцарии, Голландии и других европейских государствах. В 2011 году он был задержан в Словакии, в июле 2018 года экстрадирован из Словакии в Россию.