Два корабля НАТО прибыли в порт Одессы

Два военных корабля НАТО прибыли в Одессу 1 апреля после выполнения задач по патрулированию в Черном море.

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник 1 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство УНН.

Ранее сообщалось, что группа кораблей НАТО вошла в Черное море в четверг 28 марта для проведения учений и отработки взаимодействия с "партнерами" из Украины и Грузии. Наблюдение за действиями военных кораблей НАТО вели корабли ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков".

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Предполагалось, что два корабля альянса прибудут в Одессу 1 апреля после выполнения задач по патрулированию в Черном море.