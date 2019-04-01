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Сухумский международный кинофестиваль

Организаторы SIFF 2019 расскажут в Sputnik о подготовке к Сухумскому кинофестивалю

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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Во вторник 2 апреля в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция о подготовке ко второму Сухумскому международному кинофестивалю.

О том, как проходит подготовка к фестивалю, какие короткометражные игровые фильмы вошли в конкурсную программу, каких гостей ждет Сухум, кто вошел в этом году в состав жюри и много другое расскажут в ходе пресс-конференции организаторы SIFF 2019:

  • Председатель Государственного  комитета по молодежной политике, директор кинофестиваля Тимур Квеквескири
  • Продюсер кинофестиваля, сценарист Занда Какалия
  • Программный директор кинофестиваля, режиссер, сценарист Алексей Камыкин

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

Теги:
Сухумский международный кинофестивать SIFF 2019, кинофестивали, Сухум


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