Организаторы SIFF 2019 расскажут в Sputnik о подготовке к Сухумскому кинофестивалю

О том, как проходит подготовка к фестивалю, какие короткометражные игровые фильмы вошли в конкурсную программу, каких гостей ждет Сухум, кто вошел в этом году в состав жюри и много другое расскажут в ходе пресс-конференции организаторы SIFF 2019:
- Председатель Государственного комитета по молодежной политике, директор кинофестиваля Тимур Квеквескири
- Продюсер кинофестиваля, сценарист Занда Какалия
- Программный директор кинофестиваля, режиссер, сценарист Алексей Камыкин
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.
Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.