Организаторы SIFF 2019 расскажут в Sputnik о подготовке к Сухумскому кинофестивалю

Во вторник 2 апреля в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция о подготовке ко второму Сухумскому международному кинофестивалю.

О том, как проходит подготовка к фестивалю, какие короткометражные игровые фильмы вошли в конкурсную программу, каких гостей ждет Сухум, кто вошел в этом году в состав жюри и много другое расскажут в ходе пресс-конференции организаторы SIFF 2019:

Председатель Государственного комитета по молодежной политике, директор кинофестиваля Тимур Квеквескири

Продюсер кинофестиваля, сценарист Занда Какалия

Программный директор кинофестиваля, режиссер, сценарист Алексей Камыкин

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.