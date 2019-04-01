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Иностранцы смогут посещать Россию по электронной визе с 2020 года

© Sputnik / Alexander Vilf
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Иностранцы вскоре смогут пользоваться электронными визами в Россию для туристических поездок.

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Минэкономразвития России рассчитывает запустить пилотный проект въезда в Россию по электронным визам через Москву и Санкт-Петербург уже в 2020 году,сообщает РИА Новости.

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© Sputnik / Алексей Даничев
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"Это очень важный вопрос, потому что любое здесь изменение несет определенные риски в сфере безопасности, их нужно очень четко отработать, чтобы такое решение не привело к каким-нибудь проблемам", -цитирует агентство главу министерства Максима Орешкина.

Министр напомнил, что Россия имеет позитивный опыт использования Fan-ID (аналог электронных виз) во время проведения Чемпионата мира по футболу.

Электронную визу могут получить граждане 18 государств, среди них Алжир, Бахрейн, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Япония, Саудовская Аравия. Для этого за несколько дней до прибытия в соответствующий регион нужно подать заявление и заполнить анкету на специальном интернет-сайте. После проверки анкеты иностранные граждане получат уведомление о разрешении на въезд.



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