Горнолыжный сезон на Красной поляне продлили до середины мая

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. По данным Росгидромета, зимний сезон 2018-2019 в Сочи стал самым снежным за последние пять лет. Выпавший снег позволяет продлить сезон катания до середины мая, сообщает "Россия. Кубань".
Отмечается, что на отметках свыше двух тысяч метров над уровнем моря средняя толщина снежного покрова достигает более трех метров. Горнолыжные курорты официально заявили о продлении периода продаж ски-пассов и после майских праздников.
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Как журналистам сообщили в пресс-службе администрации Сочи, по предварительным оценкам с декабря 2018 года (с начала старта горнолыжного сезона) по настоящее время в Сочи отдохнули уже один миллион 456 тысяч человек. Приток туристов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил три процента.