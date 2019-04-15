Российские корабли следят за американским "Россом", вошедшим в Черное море

За действиями американского эсминца наблюдают патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Силы Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

После захода в акваторию "Росс" взяли под контроль береговые радиотехнические средства флота.

В начале апреля страны альянса согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. Документ, принятый на встрече в Вашингтоне, предусматривает учения, обмен информацией и заходы в порты акватории.

В российском МИД заявили, что возросшая активность НАТО подрывает региональную стабильность, пообещав реагировать "соответствующим образом". НАТО называет это "сдерживанием российской агрессии".