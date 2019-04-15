Visa запустила в России тест-проект по снятию наличных на кассе магазина

Сервис по снятию наличных в торговых точках уже доступен для владельцев карт Visa — в частности, в США, Великобритании, Словакии, Польше.

СУХУМ, 15 апр - Sputnik. Международная платежная система Visa запустила в России пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщает РИА Новости.

"Опираясь на опыт других стран, где сервис снятия наличных на кассах магазинов уже работает, мы уверены, что эта новая услуга повысит доверие россиян к безналичным средствам оплаты", — отметила глава Visa в России Екатерина Петелина.

Сейчас проект работает с картами Visa совместно с Россельхозбанком. Сервис планируют запустить по всей России по картам других банков.

Сейчас снять деньги можно только в магазинах, расположенных в Истринском районе Московской области. Для этого необходимо совершить покупку и оплатить товар картой или смартфоном, операцию достаточно подтвердить отпечатком пальца или ПИН-кодом.