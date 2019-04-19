Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России

Имена талисманов пока не определены, болельщики могут сделать свой выбор в социальных сетях.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Талисманами олимпийской сборной России стали шапка-ушанка в виде кота и медведь-неваляшка, об этом было объявлено в эфире телеканала "Матч ТВ".

Новых маскотов для российской олимпийской сборной разработала "Студия Лебедева".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Талисманы Команды России (@teamrussiamascots) 18 Апр 2019 в 10:00 PDT

На сайте дизайнерской студии отмечается, что медведь стойко ассоциируется с Россией как на международном уровне, так и у самих россиян. Медведь — это и Москва-80, и Сочи-2014.

Кот же получился одновременно похожим и на манула, и на сибирскую рысь, и на снежного леопарда. Дизайнеры превратили его в шапку-ушанку, чтобы добавить русскости.

До старта Олимпийских игр 2020 года в Токио кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка будут присутствовать на всех мероприятиях, проводимых олимпийским комитетом России, на соревнованиях по различным видам спорта, параллельно будут активно вести свои аккаунты в социальных сетях, общаться с болельщиками.