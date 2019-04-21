Британский военный корабль вошел в Черное море

Разведывательный корабль HMS Echo Военно-морских сил Великобритании вошел в акваторию Черного моря в субботу 20 апреля .

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.

.@RoyalNavy returns to the Black Sea: Echo class multirole hydrographic & oceanographic survey vessel @HMS_Echo transited Bosphorus, passing by Khedive Pavilion, former residence of Ottoman viceroy of Egypt & Sudan. H87 survey suit consists of EM710MBES, EA600 & towed side sonar. pic.twitter.com/nzK1u1bStf — Yörük Işık (@YorukIsik) 20 апреля 2019 г.

HMS Echo предназначен для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок или десантных кораблей и может предоставлять информацию в режиме реального времени. Корабль оснащен тремя шестиствольными 7,62-миллиметровыми пулеметами M134 Minigun, двумя 20-миллиметровыми зенитными скорострельными пушками Oerlikon и четырьмя крупнокалиберными пулеметами.

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Ранее HMS Echo заходил в Черное море в декабре прошлого года.