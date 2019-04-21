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HMS Echo (H87), архивное фото

Британский военный корабль вошел в Черное море

© Crown Copyright / LA(Phot) Karen Williams
Новости
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Разведывательный корабль HMS Echo Военно-морских сил Великобритании вошел в акваторию Черного моря в субботу 20 апреля .

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.

HMS Echo предназначен для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок или десантных кораблей и может предоставлять информацию в режиме реального времени. Корабль оснащен тремя шестиствольными 7,62-миллиметровыми пулеметами M134 Minigun, двумя 20-миллиметровыми зенитными скорострельными пушками Oerlikon и четырьмя крупнокалиберными пулеметами.

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Ранее HMS Echo заходил в Черное море в декабре прошлого года.

Теги:
Великобритания, Черное море


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