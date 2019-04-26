Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая

Артистка страдала от тяжелой, продолжительной болезни. Точные даты прощания и похорон будут известны позже.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Народная артистка СССР, актриса Малого театра Элина Быстрицкая скончалась в пятницу на 92-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

"Сегодня в больнице в реанимации после тяжелой, продолжительной болезни скончалась звезда театра и кино Элина Быстрицкая", - сказала Михайлова.

Она добавила, что прощание состоится в ее родном Малом театре, предварительно, планируется на понедельник. Театр надеется, что актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Актриса сыграла в культовых советских фильмах "Тихий Дон", "Добровольцы", "Все остается людям" и многих других. Быстрицкая служила в Малом театре с 1958 года.