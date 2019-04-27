Абхазские танцы представили на фестивале национальных культур в Москве

В студенческом фестивале национальных культур, который прошел в Российском экономическом университете в Москве, было представлено 26 стран, в том числе и Абхазия.

СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. В конгресс-центре Российского экономического университета прошел фестиваль национальных культур, сообщила организатор и участница фестиваля, студентка первого курса магистратуры вуза Сария Возба.

"Данное мероприятие у нас проводится уже четвертый год, и абхазское землячество ежегодно принимает в нем участие", - добавила Возба.

Студенты исполнили адыгский, убыхский и абхазский танцы, которые не оставили зрителя равнодушным.

"Каждый год мы исполняли именно абхазские танцы с элементами убыхского, но в этом году мы решили показать наше абхазо-адыгское братство и исполнили вместе адыгские, убыхские и абхазские танцы", - подчеркнула Возба.

© Foto / Сария Возба Фестиваль Национальных Культур

В фестивале приняли участие как страны СНГ так Азии, Африки и Латинской Америки - всего было представлено 26 стран.

"Если об Абхазии еще были какие-то представления, но то, что абхазы и адыги - братья, было далеко не всем известно. У нас была маленькая предыстория о том, как формировались наши отношения с адыгами, это всем очень понравилось", - рассказала Возба.

В Российском экономическом университете имени Плеханова учатся 25 студентов из Абхазии.