Заседание по делу Вышинского перенесли на 7 мая

Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в связи с тем, что его не доставили из СИЗО.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесли на вторник 7 мая, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Андрей Доманский.

Отмечается, что Вышинский не был доставлен в киевский суд по вине конвоя и СИЗО.

Заседание Печорского суда Киева по избранию меры пресечения для самого Доманского, которое также должно было быть рассмотрено в четверг 2 мая, перенесли на 8 мая.

Адвоката подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев", сообщил ранее пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко. 17 января Генпрокуратура Украины провела обыски у Доманского. По словам представителей прокуратуры, была изъята документация по делу от 2013 года об отчуждении коммунального имущества в Киеве по заниженной цене. Речь идет о помещении размером 381 квадратный метр, которое находится на улице Сагайдачного в Киеве.

© Sputnik / Стрингер Российские журналисты попросили Зеленского помочь в освобождении Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.