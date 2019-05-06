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Прокуратура потребовала приговорить Кокорина и Мамаева к реальным срокам

© Sputnik / Илья Питалев
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Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Прокурор Светлана Тарасова попросила Пресненский суд Москвы приговорить к полутора годам колонии общего режима футболиста Александра Кокорина, а Павла Мамаева - к году и пяти месяцам по делу о двух драках в центре столицы, сообщает РИА Новости.

"Считаю, что исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества", - заявила прокурор Светлана Тарасова в ходе прений.

Еще двум фигурантам дела, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, прокурор Светлана Тарасова попросила полтора года и год и пять месяцев в колонии общего режима соответственно.

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, когда несколько мужчин напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также повредили машину. Позже компания переместилась в кафе, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак, также досталось пытавшемуся успокоить молодых людей гендиректору НАМИ Сергею Гайсину.

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