Путин поздравил Хаджимба и весь народ Абхазии с Днем Победы в Великой Отечественной

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов отмечается в России в четверг 9 Мая.

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил своего абхазского коллегу и всех граждан Абхазии с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, об этом сообщается на официальном сайте президента Абхазии.

"В этот день мы чествуем тех, кто победил фашизм, склоняем головы перед памятью павших. В наших сердцах навсегда сохранятся их беспримерный подвиг, героизм, самоотверженность и беззаветная преданность Родине", - говорится в сообщении.

Российский лидер выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки между народами России и Абхазии будут и впредь служить надежной основой развития отношений между двумя странами.

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Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов, началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на СССР.

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Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 миллионов до 13 миллионов человек, применялось от 6 тысяч до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 тысяч до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 тысяч до 19 тысяч самолетов.

Более 55 тысяч человек, выходцев из Абхазии, было призвано в ряды Советской Армии и Военно-морского флота, 17,5 тысяч защитников Отечества сложили головы в боях.