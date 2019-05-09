Умер российский журналист Сергей Доренко

По предварительным данным, Доренко ехал на мотоцикле, когда почувствовал себя нехорошо, после чего журналист попал в ДТП.

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Россйиский журналист Сергей Доренко умер после ДТП в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.

Источник РИА Новости в медицинских кругах сообщил, что журналист умер от естественных причин.

"Сергей Доренко скончался в Москве. Причина не в ДТП, хотя он и ехал на мотоцикле, он умер от естественных причин", - рассказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали, что Доренко ехал на мотоцикле и неожиданно упал. По предварительным данным, причиной аварии стало плохое самочувствие журналиста.

Сергей Доренко – главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Журналист родился в 1959 году в Керчи. Переехал в Москву и окончил РУДН в 1982 году. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ.