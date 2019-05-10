Обновление позволит очистить основное окно мессенджера от лишних чатов, сохранить старые, но важные переписки.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Основатель Telegram Павел Дуров в своем канале анонсировал крупное обновление мессенджера, которое в том числе позволит архивировать любую переписку.

© AFP 2019 / Yuri KADOBNOV После прочтения удалить: у Telegram появилась новая функция

"Обновление Telegram позволит складывать теряющие актуальность чаты и события в папку Архив", - написал Дуров.

Архивировать чат можно будет, смахнув его влево. Убранные в архив чаты появятся в папке Archived Chats, в которой можно будет закрепить любое количество чатов.

Отмечается, что архивная переписка снова появится в основном окне, если в нее придет новое сообщение. Однако это возможно лишь в том случае, если уведомления в чате не отключены. Чаты с отключенными уведомлениями так и останутся в архиве даже если в них будут приходить новые сообщения.

Также в новой версии появилась функция групповых действий над чатами: можно одновременно отключить уведомления, прикрепить, архивировать или удалить несколько переписок.

Мессенджер для Android обновил дизайн меню и иконку приложения. У iOS улучшили защиту пин-кодом. В обе версии также внесли несколько мелких улучшений. Например, пользователи iOS смогут очистить историю использованных стикеров.

В России с 5 мая начали действовать новые правила идентификации пользователей мессенджеров через мобильных операторов связи.

Согласно нововведениям, при регистрации пользователя администрация мессенджера обязана направить о нем запрос оператору, а тот в свою очередь должен предоставить ответ в течение двадцати минут.

Если данные совпадут, пользователь сможет пройти авторизацию, после чего получит уникальный номер. Его внесут в специальный реестр оператора с указанием, каким именно сервисом для переписки пользуется клиент.