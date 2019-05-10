16:33 10 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.23
  • EUR73.09
Поиск

Названа причина смерти Сергея Доренко

© Sputnik / Илья Питалев
Новости
Получить короткую ссылку
104901

Журналист Сергей Доренко умер накануне в возрасте 59 лет, его похоронят на Троекуровском кладбище, дата прощания пока не известна.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Причиной смерти российского журналиста Сергея Доренко стала аневризма - разрыв аорты, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на заключение судмедэкспертизы.

Встреча Сергея Доренко со студентами МГУ имени М.В. Ломоносова
© Sputnik / Владимир Вяткин
Человек-эпоха

"Аневризма грудной части аорты разорванная", - говорится в сообщении.

Вскрытие провели в морге при Троекуровском кладбище.

Сергей Доренко умер накануне в возрасте 59 лет. Он ехал на мотоцикле в центре Москвы, почувствовал себя плохо и упал. Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище. Дата прощания пока не известна.

Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. В 1982 году окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

С 2014 года Сергей Доренко был главным редактором радиостанции "Говорит Москва". С 2008 по 2013 год Доренко занимал должность главного редактора радиостанции "Русская служба новостей". Работал ведущим на ВГТРК, ОРТ и радио "Эхо Москвы".



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Празднование Дня Победы в ВОВ
Никто не забыт: празднование 9 Мая в Сухуме
Шествие Бессмертного полка по миру
"Бессмертный полк" прошел по миру
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia