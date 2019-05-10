Названа причина смерти Сергея Доренко

Журналист Сергей Доренко умер накануне в возрасте 59 лет, его похоронят на Троекуровском кладбище, дата прощания пока не известна.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Причиной смерти российского журналиста Сергея Доренко стала аневризма - разрыв аорты, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на заключение судмедэкспертизы.

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"Аневризма грудной части аорты разорванная", - говорится в сообщении.

Вскрытие провели в морге при Троекуровском кладбище.

Сергей Доренко умер накануне в возрасте 59 лет. Он ехал на мотоцикле в центре Москвы, почувствовал себя плохо и упал. Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище. Дата прощания пока не известна.

Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. В 1982 году окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

С 2014 года Сергей Доренко был главным редактором радиостанции "Говорит Москва". С 2008 по 2013 год Доренко занимал должность главного редактора радиостанции "Русская служба новостей". Работал ведущим на ВГТРК, ОРТ и радио "Эхо Москвы".