Мощнейшая магнитная буря накрыла Землю

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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Сильная активность на Солнце привела к самой крупной за последние два года магнитной буре на Земле, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного научного сотрудника Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук Сергея Богачева.

"Эта буря третьего уровня, а всего на шкале пять баллов. Бури пятого балла встречаются крайне редко, раз в десять-двадцать лет. Это не рекордное событие", — пояснил собеседник агентства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Арчелия: влияния магнитной бури на организм можно избежать

Нормализация магнитного поля Земли ожидается не ранее ночи.

Специалисты советуют метеочувствительным людям быть осторожными.

Наиболее подвержены магнитным бурям пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, гипертонические болезни. Врачи рекомендуют людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы при магнитной буре регулярно принимать лекарства и следить за артериальным давлением.

Для того чтобы легче перенести предстоящую магнитную бурю, выбирайте полноценный отдых и правильное питание. Больше времени проводите на свежем воздухе, пейте воду и тонизирующие напитки и постарайтесь отказаться от вредных привычек.

Магнитные бури уровня G5 способны выводить из строя системы электроснабжения и прерывать радиотрансляции. Крупнейшей за всю историю наблюдений считается магнитная буря 1859 года, которая вывела из строя телеграфы по всей Европе и США.