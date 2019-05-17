Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ по обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на сайте украинского президента.

"Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по приглашению иностранных делегаций для участия в мероприятиях, связанных с инаугурацией новоизбранного президента Украины", - говорится в тексте указа.

© Sputnik / Стрингер Зеленский готов обсуждать новые условия сосуществования России и Украины

Согласно указу, поручено создать организационный комитет, который в двухдневный срок должен утвердить план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного президента.

Кроме того, министерству внутренних дел поручено усилить охрану общественного порядка во время подготовки и проведения инаугурации, кабмину и государственному управлению делами профинансировать ее.

Ранее советник Зеленского Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на власть" заявил, что новоизбранный президент Украины будет инициировать роспуск Верховной рады.

Чтобы помешать этому, фракция "Народный фронт" объявила о выходе из коалиции "Европейская Украина". По конституции, после объявления о прекращении существования действующей коалиции у депутатов есть 30 дней для формирования нового большинства. Если в течение месяца в Верховной раде не сформирована коалиция, у президента Украины появляется право досрочно прекратить полномочия парламента. При этом роспуск Рады невозможен менее чем за полгода до плановых выборов.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Порошенко - 24,45%.