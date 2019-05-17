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Более двух с половиной тысяч жителей ДНР подали заявление на российский паспорт

© Sputnik / Сергей Аверин
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Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что уже подано порядка 2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов от жителей Донецкой народной республики, сообщает РИА Новости.

Жители Донецка в очереди на подачу заявлений о получении гражданства России в упрощенном порядке
© REUTERS / Alexander Ermochenko
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"Что касается количества, указ предполагает рассмотрение документов до 3 месяцев, а прошел только месяц. Сейчас можно говорить о принятых документах - их порядка 2,5 тысячи. Процесс идет", - сказал Пушилин.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

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