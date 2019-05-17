Более двух с половиной тысяч жителей ДНР подали заявление на российский паспорт

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что уже подано порядка 2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов от жителей Донецкой народной республики, сообщает РИА Новости.

© REUTERS / Alexander Ermochenko Как жители республик Донбасса получают гражданство России

"Что касается количества, указ предполагает рассмотрение документов до 3 месяцев, а прошел только месяц. Сейчас можно говорить о принятых документах - их порядка 2,5 тысячи. Процесс идет", - сказал Пушилин.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.