Более двух с половиной тысяч жителей ДНР подали заявление на российский паспорт

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что уже подано порядка 2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов от жителей Донецкой народной республики, сообщает РИА Новости.
"Что касается количества, указ предполагает рассмотрение документов до 3 месяцев, а прошел только месяц. Сейчас можно говорить о принятых документах - их порядка 2,5 тысячи. Процесс идет", - сказал Пушилин.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.