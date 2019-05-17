Установлены организаторы, исполнители и заказчики убийства Захарченко

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил РИА Новости в интервью глава ДНР Денис Пушилин.

© Sputnik / Mikhail Voskresensky Западные спецслужбы причастны к убийству Захарченко: в ДНР есть доказательства

"В ходе следственных действий установлена вся цепочка причастных лиц к убийству Александра Захаренко, включая организаторов, исполнителей, заказчиков. Также установлена схема операции в плане ее подготовки и реализации. Установлена схема перемещения элементов взрывных устройств. Также есть понимание, как инструктировались исполнители", - сказал Пушилин.

По словам Пушилина, среди заказчиков убийства Захарченко есть высокопоставленные граждане Украины и других стран.

При этом уже задержана одна из групп, причастных к убийству.

"Одна из групп задержана, это группа сопричастная. Больше не могу сказать, потому что следствие еще продолжается", - заявил Пушилин. Он добавил, что по окончании следственных действий все фамилии задержанных будут оглашены.

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Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Бывший тогда министром доходов и сборов Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Пушилина.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.