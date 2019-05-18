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Международный аэропорт в Сочи

Сочинский аэропорт эвакуировали из-за сообщений о минировании

© Sputnik / Нина Зотина
Новости
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В субботу 18 мая в аэропорт поступило сообщение по электронной почте о минировании.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Пассажиры международного аэропорта Сочи эвакуированы из-за сообщения о "минировании", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"В международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании. Находящиеся в здании пассажиры эвакуированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативными службами проводится проверка здания.

Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов.

Международный аэропорт Сочи находится в Адлерском районе курорта и входит в десятку лидирующих аэропортов России по пассажиропотоку на внутренних воздушных линиях. 

По сообщению пресс-службы, в январе-апреле 2019 года пассажиропоток в сочинском аэропорту составил 1 776 841 человек. 



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