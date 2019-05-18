Аэропорт Сочи продолжил работу, сообщение о минировании оказалось ложным

В субботу 18 мая в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании, пассажиров, находившихся в здании, эвакуировали.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Сообщение о минировании аэропорта Сочи оказалось ложным, работа аэропорта продолжилась в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Международный аэропорт Сочи начал работу в штатном режиме. Завершено обследование здания аэропорта. Информация о его минировании не подтвердилась", - говорится в сообщении пресс-службы.

© Sputnik / Нина Зотина Сочинский аэропорт эвакуировали из-за сообщений о минировании

Проверка здания оперативными службами незначительно задержала несколько авиарейсов. С их пассажирами работают представители авиакомпаний.

В субботу в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании. Находящиеся в здании пассажиры были эвакуированы. Оперативные службы начали проверку здания.

Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов.

Международный аэропорт Сочи находится в Адлерском районе курорта и входит в десятку лидирующих аэропортов России по пассажиропотоку на внутренних воздушных линиях.

По сообщению пресс-службы, в январе-апреле 2019 года пассажиропоток в сочинском аэропорту составил 1 776 841 человек.