Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента на "Эхо Москвы"

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Главреда RT и МИА "Россия сегодня" Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь на "Эхо Москвы". Об этом сообщил RT.

Ранее Симоньян написала в Telegram, что пришла на эфир радиостранции, где у входа ее встретила Соболь с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина.

"Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет. Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции - не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо", - написала главред RT и МИА "Россия сегодня".

Соболь опубликовала видео в своем Twitter, на котором просит Симоньян прокомментировать информацию, что, по ее словам, Собянин якобы "раздает квартиры в Москве своим подчиненным". Симоньян отказалась от комментария и добавила, что об интервью нужно договариваться через пресс-службу. Соболь продолжила следовать за главредом RT с настойчивыми просьбами о комментарии, на что Симоньян ответила, что не хочет разговаривать с Соболь, а также попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать.

В Telegram-канале RT сообщили, что Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь на Эхо Москвы.

Позже главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов извинился перед главным редактором МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян за инцидент со сторонницей оппозиционера Алексея Навального Любовью Соболь в здании радиостанции, после которого Симоньян госпитализировали.