21:58 14 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.43
  • EUR72.70
Поиск

Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна "ЯМК-0041", задержанного в Крыму

ФСБ РФ
Новости
Получить короткую ссылку
20 0 0

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано в начале мая возле побережья Крыма по обвинению в незаконном вылове камбалы в исключительной экономической зоне России.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор Виктору Новицкому, капитану украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", задержанному за незаконный промысел. Суд назначил Новицкому штраф в размере 550 тысяч рублей и освободил его, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее сообщалось, что Новицкий находится в Симферополе под подпиской о невыезде и живет на съемной квартире.

"Суд назначил наказание в виде штрафа 550 тысяч рублей. В связи с тем, что он ранее содержался под стражей, от назначенного наказания освобожден. Подписка о невыезде отменена. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано около 440 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе суда.

Украинское судно "ЯМК-0041" в мае 2018 года было задержано у западного побережья Крыма за незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, а в отношении гражданина Украины Новицкого возбуждено уголовное дело. Ему грозило до пяти лет лишения свободы.

По теме

В Крыму рассказали о возможном обмене капитанов "Норда" и "ЯМК-0041"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Гренландская зима и улицы Дакки: лучшие снимки National Geographic Travel Photo
Отстрелялись: как прошли соревнования по стрельбе из лука
Отстрелялись: как прошли соревнования по стрельбе из лука
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia