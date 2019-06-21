Президент Чехии о возвращении Крыма в Россию: смиритесь, это факт

Лидер Чехии Милош Земан заявил о целесообразности отказаться от антироссийских санкций и смириться с тем, что Крым вернулся в состав России.

СУХУМ, 21 июн — Sputnik. Президент Чехии Милош Земан призвал Украину и мировое сообщество смириться с возвращением Крыма в состав России.

"Это факт", — подчеркнул чешский лидер в интервью телеканалу Barrandov.

Земан также признал, что антироссийские санкции не повлияли на экономику и политику России. При этом президент добавил, что позиции лидеров Германии и Франции по поводу ограничительных мер против Москвы также поменялись.

"Если эти санкции не работают, тогда, наверное, их необходимо отменить", — заключил Земан.

В четверг Евросоюз продлил "крымский" пакет санкций на год. Ограничительные меры включают среди прочего запреты на "импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя, в Европейский союз", "инвестиции в Крым или Севастополь".

В четверг в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что страна с момента введения санкций потеряла 50 миллиардов долларов, потери Евросоюза, в свою очередь, составили 240 миллиардов.