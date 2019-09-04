Цены на авиабилеты в России с начала года выросли на 7%

За первые полгода цена на авиаперелеты увеличилась на 7% в сравнении с первым полугодием прошлого года.

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости.

Как сообщила журналистам начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Министерства транспорта России Светлана Петрова, итоговое подорожание билетов по 2019 году будет в первую очередь зависеть от стоимости авиакеросина.

Ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров сообщил "Известиям", что в 2019 году авиабилеты в России подорожают на 9-10%. Он отметил, что авиакомпании за I квартал 2019 года потеряли 45 миллиардов рублей. Это на 32% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте также: