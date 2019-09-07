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Ученые узнали, почему женщины больше мужчин страдают от смартфонов

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Современные смартфоны больше вредят женщинам, чем мужчинам, выяснили американские ученые.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Согласно результатам исследования ученых Университета Арканзаса, женщины испытывают более сильные боли в шее из-за использования смартфонов, чем мужчины.

EDUARDO MUNOZ
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Как сообщает газета "Известия", дело в том положении, которое принимает шея при просмотре экрана гаджета. У мужчин шея, как правило, длиннее, и они сгибают ее у самой головы, а женщины, наоборот, ближе к груди.

Автор исследования доктор антропологии Клэр Терхьюн намерена выяснить, связано ли то, каким образом женщины сгибают шею, пользуясь электронными устройствами, с болью в шее и челюсти".

Доктор порекомендовала, как можно реже смотреть сверху вниз на экран смартфона или планшета, а также проводить в такой позе наименьшее количество времени.

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