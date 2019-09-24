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Эрдоган предложил либо запретить, либо сделать доступным для всех ядерное оружие

© Sputnik / Валерий Мельников
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Турецкий лидер выступил на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник 24 сентября.

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал несправедливым то, что ядерное оружие используется как рычаг давления и призвал его либо запретить, либо сделать доступным для всех стран, пишет РИА Новости.

"Сегодня пред нами стоят проблемы несправедливости… Те, у кого есть ядерное оружие, используют его как средство давления, угрожают тем, у кого его нет. Его надо или запретить всем, или разрешить всем", - сказал Эрдоган.

Он также призвал к реформированию Совбеза ООН. "Мир больше пяти стран (постоянных членов Совбеза). Давно пришло время изменить этот менталитет", - сказал президент Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
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В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"В краткосрочной перспективе необходимо продлить СНВ-3, мы должны работать с тем, чтобы противостоять усилению угрозы баллистических ракет и обеспечить успешный обзор в 2020 году Договора по нераспространению ядерного оружия", - сказал Гутерреш, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.

Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась во вторник и продлится до 30 сентября. Ожидается участие 196 делегаций - в их числе 91 глава государства, шесть вице-президентов, 45 глав правительств, пять вице-премьеров, 44 министра.

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