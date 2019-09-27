Онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой создадут в России

Создание онлайн-базы стало возможным благодаря подписанию соглашения между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Государственный военный архив России создаст онлайн-базу данных из электронных копий документов примерно 500 тысяч советских военнопленных времен Второй мировой войны, сообщает "Коммерсант".

Российский госархив получит необходимые документы от Федерального архива Германии в рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные".

"Это совместный проект, в котором помимо РГВА участвуют Минобороны России и корпорация "Элар", а с немецкой стороны — Германский исторический институт в Москве (ГИИМ), Федеральный архив и Немецкий союз по уходу за военными могилами", — приводит издание слова директора российского архива Владимира Тарасова.

По задумке, пользователи смогут проследить жизненный путь и место смерти определенного человека, введя его фамилию, имя, отчество, год и место рождения, пишет издание.

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