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Автомобильное движение

Зарубежные большегрузы могут задерживать в России из-за неоплаты штрафов

© Sputnik / Илья Питалев
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Соответствующие поправки подготовлены Минтрансом России для внесения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Минтранс России предложил задерживать большегрузы зарубежных перевозчиков на выезде из России при наличии неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, до момента их оплаты, говорится в поправках к КоАП РФ, подготовленных ведомством.

"В случае выявления в пунктах пропуска через госграницу Российской Федерации нарушения законодательства в области дорожного движения при выезде с территории России транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, на котором совершено административное правонарушение, указанное транспортное средство не выпускается с территории РФ до предъявления иностранным перевозчиком документа, подтверждающего уплату штрафа", - предлагается поправками ведомства.

При этом, с точки зрения инициаторов поправок, решение о задержании за такие нарушения большегрузов, принадлежащих иностранным перевозчикам, и решение ‎о прекращении задержания должно приниматься должностными лицами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный транспортный надзор, если транспортное средство выезжает с территории России.

Иностранные фуры также предлагают не впускать на территорию России и в случае, если за ними числятся нарушения транспортного законодательства РФ или нарушения правил дорожного движения, а также если есть штрафы за неоплату проезда по федеральным трассам в рамках системы "Платон".

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