Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за ливней с грозами и градом

Непогода ожидается 6 октября и ночью 7 октября на территории Сочи, жителям и гостям города рекомендуют соблюдать меры безопасности.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных дождей, ливней с грозами и градом, сообщает администрация курорта.

"На реках возможен резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горных районах возрастает риск схода селей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Внимание! Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Сочи.https://t.co/sglTXQVIKq pic.twitter.com/xbc0eFYF4W — Администрация Сочи (@Sochiadm) October 5, 2019

Городские власти просят жителей и гостей курорта воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

В июле этого года в результате сильных ливней в Сочи были подтоплены дороги в районе Кудепсты и Адлера, затопило часть федеральной трассы, ведущей к российско-абхазской границе.

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